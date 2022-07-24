“انتهى التحقيق”.. قضية سفاح عمان.. (فيديو)

قضية سفاح عمان، دارت أحداثها قبل عشر سنوات، عندما أقدم السفاح في ليلة واحدة على قتل جارته وطفليها ومن ثم أطفاله الثلاثة، وبعد ذلك أبلغ زوجته التي كانت غاضبة في بيت أهلها أنه قتل أطفاله “حتى يرتاح ويريح”.

السفاح كان داخل منزله ليلا، عندما قرر الاعتداء جنسيا على جارته، والتي قضت وهي تدافع عن عرضها، ثم أقدم على قتل طفليها حتى لا يكشف أمره، وعندما عاد إلى منزله، تخيل نفسه معلقا على حبل المشنقة، فقرر قتل أطفاله حتى لا يتعرضوا للضيم بعد أعدامه.

القصة وفصولها كاملة، يرويها الزميل موفق كمال في الفيديو الأول من “انتهى التحقيق” وهو من تصوير الزميل ساهر قدارة وإخراج الزميل مراد ميرزا .