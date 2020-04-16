يديعوت أحرونوت

بقلم: نداف ايال

تكافح الحكومة في سبيل اجراء الفحوصات. وهذا لم يعد يهم أي موظف، او موظفة، اداروا هذه المعركة. هذه على الحكومة. لقد بذلت جهودا كبيرة لتأخير توسيع قدرة الفحوصات، بما في ذلك الحملة التي شرحت بأنه لا يوجد أي معنى للفحوصات على الاطلاق. موضوع الحجر المنزلي لمرضى الكورونا اصبح اجماعا تاما، والنتيجة هي، ضمن أمور أخرى، بني براك.

“الكمامات؟ لا حاجة بها”، قالوا في وزارة الصحة. فلم يحصل ان أقيمت منظومة واسعة لبحوث الاوبئة او هيئة موحدة لإدارة ازمة الكورونا، بل العكس: وسعوا المطبخ واضافوا مزيدا من الطباخين. كل واحد مع مهمة اخرى. غرفة عمليات للمشتريات. مركز تقدير. معهد مقرب من وزارة الصحة. فريق فحوصات.

رئيس الوزراء رفض بثبات تعيين مسؤول تنفيذي واحد للحدث، او كبديل، استبدال وزير الصحة. الحكومة، التي بدأت بشكل جيد جدا، ادارت معركة ضد الفحوصات. معركة ضد الكمامات، معركة ضد قيادة موحدة للحدث ومعركة ضد اخراج المرضى من البيوت.

نظرية القتال الاسيوية، تلك التي تسمح لتايوان أو كوريا الجنوبية لمواصلة ادارة اقتصاداتها بشكل طبيعي نسبيا اهملت. والآن انتهى الوقت. انتهى لأن اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بعشرات مليارات اخرى، ولأن الكل يعرف بأن المنحنى استقام.

وقد انتهى لأنه فضلا عن كل هذه الاخفاقات، اخفاق آخر كان هو اخفاق الاعلام. في الحكومة ركزوا على التعليم والشعارات، على الثناء المتبادل في كل المؤتمرات الصحفية، ولكن في الجبهة لم يوضع شخص واحد يعطي اجوبة علمية وطبية. لم تعرض خطة مرتبة مع مراحل مختلفة للجمهور، ولنفق العزل لم يضاف اي انارة في نهايته. نشأ فراغ هائل لنظريات المؤامرة وللانباء الملفقة العلمية الزائفة. والخصومات شبه العلنية بين كبار وزارة الصحة والعجز في القدوة الشخصية لم تساعد.

وعليه، فإن ما سيحصل الآن هو ما يحصل دوما عندما تكون اسرائيل في الطوارئ: تنظيم الذات في إطار الحركة. بناء حل بأسلوب علبة اعواد الثقاب وقطعة مسكة. من الحجر يبدأ الناس بالخروج، وبالتوازي تبنى منظومة الفحوصات بشكل مرتب أكثر، منظومة بحوث الاوبئة، الحجر المحلي الذي يحل محل الحجر العام، التسلطي والغبي.

خطوات السياسة التي كتب عنها في هذه الصفحات – الفحوصات، العثور السريع، الحجر، النظافة الشخصية، التحقيقات – استهدفت أن توفر لنا الحجر. ان نعيش بدونه. هذا لم يحصل.

والآن، الساعة التي يجب أن تدق في الاسابيع الاخيرة تبدأ بالدق، ولكن في ظل اخذ مخاطر متزايدة. هل هذا واجب الواقع؟ يبدو ان لا. ولكن هذا ما سيحصل، وينبغي ايضا أن يحصل: الحجر التام يجب البدء في ازالته، وهذه الوسائل يجب أن تضاف بسرعة وعلى عجل.

اسرائيل في وضع جيد بالنسبة لدول عديدة في العالم، ولديها احتمال ممتاز للخروج من هذه الازمة – رغم التأخيرات الزائدة هذه – مع عدد ضحايا متدنٍ من الكورونا. تعالوا نهتم الآن بالضحايا الاخرى ايضا.