“انت من جماعة اللي بخافو” حرص الآخرين والتزامهم هل أصبح “مستغربا”؟

مجد جابر

عمان- لم تتوقع أم سليمان أن “تقاطعها” جارتها بسبب اعتذارها عن حضور حفل نجاح ابنتها بامتحان الثانوية العامة، إذ جاء رفضها المشاركة خوفا من عدوى كورونا في وقت لم تنتهي فيه الجائحة.

أم سليمان تقول إنها حاولت أن تشرح الأسباب لجارتها، وأرسلت هدية بسيطة تعبر بها عن فرحها بنجاح ابنتها، غير أن الأخيرة، لم تستوعب اعتذارها عن المجيئ، وقالت لها بالحرف “انت من جماعة اللي لسا بخافو من كورونا”!

استهجنت أم سليمان هذا الرد، مبينة أن عمرها لا يسمح لها أن تخاطر وتشارك بالاحتفالات، في وقت يتطلب فيه الحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، غير أن الكثيرين يعتقدون بأن فيروس “كورونا” كأنه “اختفى” ويمارسون حياتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل طبيعي، دون الأخذ بعين الاعتبار أن في ذلك خطورة كبيرة.

أم سليمان لم تندم على اعتذارها عن المشاركة، كما أنها اعتذرت لآخرين عن حضورها لحفلات تخرج أبنائهم، وغيرها من المناسبات، مبينة أن صحتها وصحة عائلاتها أهم بكثير من التواجد بتجمعات، أو وسط أناس “يستهزؤون” بمن يحتاطون ويخافون على صحتهم.

الكثير من العائلات أوجدت لنفسها نظاما اجتماعيا جديدا منذ بدء جائحة “كورونا”، وطبقت من خلاله الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار المرض أو التسبب بعدوى للآخرين، حماية لهم ولعائلاتهم.

كما أصبحت الكمامة وعدم المصافحة والتغيب عن التجمعات العائلية الكبيرة جزءا من حياة الكثيرين من الناس لحماية أنفسهم وعائلاتهم، إلا أن تلك العادات وبالرغم من أهميتها في التصدي لفيروس “كورونا”، إلا أنها لاقت رفضا كبيرا من قبل الكثيرين الذين لم يحترموا هذا الالتزام واعتبروه مبالغة.

ورغم خطورة الوضع الوبائي وانتشار متحورات فيروس “كورونا” بشكل كبير، إلا أن الاستهتار والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بدا واضحا بشكل كبير لدى الكثير من العائلات التي ما تزال تمارس عاداتها الاجتماعية كالسابق دون الشعور بمسؤولية حقيقية.

المزعج في الموضوع ليس عدم التزام الكثيرين بالأنظمة والقوانين والإجراءات الاحترازية فقط، وإنما انتقاد الملتزمين والتنمر عليهم وذمهم في كثير من الأحيان، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمصافحة وحضور المناسبات والأفراح وفق ابتسام العبادي.

التزام ابتسام وعائلتها بالكمامة خلال تواجدها خارج المنزل أو اضطرارها للذهاب إلى تهنئة مريض بسلامته أو تقديم واجب العزاء تسبب لها بالكثير من المشاكل الاجتماعية مع أقاربها الذين لا يوفرون جهدا في لومها وانتقادها على ارتدائها الكمامة أغلب الوقت.

فرضت جائحة “كورونا” أخلاقياتا اجتماعية جديدة تضمن صحة وسلامة الآخرين، الالتزام بالأنظمة والقوانين مهم في كل الظروف، وهو في الظروف الصعبة أكثر أهمية، وهو دليل الرقي والالتزام، وفيه تحقيق لمصلحة الجميع بحسب استشاري علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان. ووفق سرحان، على الجميع احترام رغبات الآخرين المشروعة حتى لو لم يسن لها قانون، فالالتزام الذاتي النابع من القناعة هو الأكثر نجاحا، وتكمن الرقابة بالرقابة الذاتية أكثر من أي شيء آخر.

ويجد سرحان أهمية الالتزام بما هو مناسب في كل الظروف والأمكنة، ولأن “الذوقيات” والتعامل الراقي ليست أمرا هامشيا بل هي جزء أصيل من الإنسان “الواعي” فهي مطلوبة في الظروف الاستثنائية أيضا.

ويتابع، مع استمرار انتشار وباء “كورونا” وظهور سلالات جديدة وفرض إجراءات وقائية، فإن الحاجة أكبر إلى الالتزام “بالذوقيات” وعدم التسبب بالأذى النفسي أو الجسدي للآخرين، فمن “الذوق” أن تحترم مشاعر المصاب وألا تتهكم عليه حتى لوكان ذلك من باب “المزاح” كما يفعل البعض، وكذلك مشاعر الأهل والأسرة، وأن ترفع من معنوياتهم.

من الذوق، الالتزام بارتداء “الكمامة” بالشكل الصحيح في الأماكن العامة والتجمعات وعدم تجاوز التعليمات كما يفعل البعض، فهنالك من يقرأ التعليمات المثبتة على مداخل المؤسسات والمراكز التجارية، لكنه يستخف بذلك ويصر على الدخول وهو يتهكم على الآخرين باعتبار أنه هو صاحب الرأي السديد مما يسبب الأذى لهم ليس النفسي فقط بل إمكانية نقل الوباء أيضا، إضافة إلى تعريض صاحب المؤسسة للمساءلة أو كما يفعل البعض حيث يقوم “بنزع” الكمامة بعد الدخول مباشرة، من الذوق احترام رغبة الشخص الآخر في عدم المصافحة أو التقبيل، وليس من الذوق الإصرار على ذلك تحت أي حجة فالاحساس بالآخر والشعور تجاهه ضروري، بحسب سرحان.

ومن العادات الاجتماعية التي يغيب فيها الذوق بحسب سرحان، إصرار البعض على الجلوس ملاصقا للآخر بالرغم من أن المكان مرتب ليراعي التباعد بين الأشخاص. فيقوم أحدهم بنقل المقعد ليلاصق الآخرين، متجاوزا أبسط قواعد “الذوق” واحترام الآخر.

“ذوقيات جديدة فرضتها جائحة “كورونا” وأصبحت حاجة ملحة” وفق سرحان، فمن الذوق السليم تقليل مدة الزيارة خصوصا مع استمرار انتشار الوباء حتى مع الالتزام بالإجراءات الصحية، وأيضا عند الشعور بأي أعراض للوباء عدم مخالفة الآخرين حتى لو كانت الأعراض خفيفة حرصا على سلامة الآخرين وعدم إزعاجهم أو الإساءة إليهم. ويؤكد أن الأمانه تتطلب ألا يخفي “المصاب” إصابته عن الأشخاص القريبين منه، لأن الذوق احترام للمبادئ والقيم، والذوق مطلوب داخل المنزل وخارجه. ويعرف سرحان “الذوق” بأنه الرقي في التعامل وهو سلوك يجب أن تلتزم به الأسرة ليكون سلوكا يقلده الأبناء مع زملائهم، فالأسرة منبع القيم والأخلاق الفاضلة.