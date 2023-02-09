انجراف عدد من القبور جراء الأمطار بإربد

أحمد التميمي– انجرفت عدد من القبور في مخيم اربد جراء مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة، الأمر الذي تسبب بظهور بعض الجثث التي دفنت حديثا.

وأثار تعرض القبور للانجراف استياء العديد من المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بالحفاظ على جثث موتاهم، تحسبا لانجرافات أخرى في فصل الشتاء في ظل ما تشهده المقبرة القديمة في مدينة اربد من سيول في فصل الشتاء.

ولفتوا إلى أن طبيعة ارض المقبرة منحدرة وسريعة الانجراف مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وصول المياه إليها وعمل مخارج أو قنوات لتصريف المياه بدلا من غمرها للقبور.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم، إن هناك بعض القبور تعرضت للانجراف بسبب مياه الأمطار وتقوم البلدية بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تعرضها للانجراف مرة أخرى.