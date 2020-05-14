انجز معاملاتك البنكية من منزلك مع منصة Huawei AppGallery وتطبيق Arabi-Mobile

منذ انطلاقتها، تحرص هواوي على أن توفر لمستخدميها في مختلف أنحاء العالم تجربة استثنائية سواء من حيث الأداء القوي، التصميم العصري، المزايا الفريدة وحتى التطبيقات الشهيرة. فمهما تنوعت متطلباتك واختلفت احتياجاتك، ستجد في منصة Huawei AppGallery – التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا – كل ما تبحث عنه وأكثر من التطبيقات المميزة، لتسهّل حياتك وتجعلها أكثر متعة وراحة.

في الوقت الحالي، أصبحت الخدمات البنكية الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ومع منصة Huawei AppGallery لن تضطر إلى الخروج من المنزل لإتمام معاملاتك البنكية… كل ما تحتاجه هو الدخول إلى المنصة وتحميل تطبيق البنك العربي “Arabi-Mobile” وإجراء كل المعاملات التي تحتاجها من منزلك بكبسة زر.

تصميم عصري وتجربة استثنائية مع المزيد من الخصوصية والمرونة

تم تطوير تطبيق “Arabi-Mobile” بتصميم جديد ومزايا رائعة، حيث يمكنك الآن إجراء معاملاتك البنكية المعتادة مع المزيد من الخصوصية والمرونة، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي ستمنحك تجربة استثنائية. يتوفر هذا التطبيق في كلّ من الأردن، فلسطين، قطر، البحرين، الإمارات، ولبنان، وقريبًا في مصر. وشهد منذ بداية العام 2020 وحتى شهر أيار الجاري 30,000 ألف تحميل عبر منصة Huawei AppGallery.

حوّل واستلم الأموال وادفع فواتيرك بكل سهولة

يشمل تطبيق “Arabi-Mobile” مجموعة واسعة من المزايا الفريدة أبرزها استخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف المتنقل “JoMoPay” وهو وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري، حيث أصبح بإمكانك تحويل واستلام الأموال عبر هذه الخدمة. وتستطيع كذلك الاستفسار عن فواتيرك وتسديدها في الوقت نفسه عن طريق خدمة eFawateercom، بالإضافة إلى مشاركة رقم الـ IBAN الخاص بك عن طريق تطبيقات عديدة مثل واتساب، البريد الإلكتروني، وغيرها.

مجموعة واسعة من المزايا الفريدة تلبي مختلف احتياجاتك

من المزايا الرائعة في التطبيق أيضًا تسجيل الدخول باستخدام بصمة الأصبع والتعريف بالنمط اعتمادًا على نوع الجهاز، والحصول على تصميم مميز يعتمد على فئة البرنامج الخاص بك (بريميوم، إيليت، وشباب)، وإمكانية إضافة، تعديل، حذف، أو إضافة المستفيد كموثوق به، بالإضافة إلى شاشة رئيسية تتضمن خيارات شاملة تضم قائمة حساباتك، بطاقاتك، ودائعك، وقروضك، وإجراء بحث أو فلترة للحركات، إلى جانب إدارة وجدولة الحوالات الداخلية والخارجية، وغير ذلك الكثير.

يمكنك الآن ببساطة تحميل تطبيق “Arabi-Mobile” عبر منصة Huawei AppGallery، لتستمتع بتجربة بنكية إلكترونية فريدة من نوعها على مدار الساعة ومن أي مكان.