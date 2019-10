انجلترا تفاجئ “حاملة اللقب” نيوزيلندا وتبلغ نهائي كأس العالم للرغبي

يوكوهاما (اليابان) – فاجأ المنتخب الإنجليزي نظيره النيوزيلندي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بالتفوق عليه 19-7 في نصف النهائي الأول لكأس العالم 2019 للرغبي المقامة في اليابان.

وتلقى المنتخب النيوزلندي المعروف بـ “أول بلاكس” نظرا الى زيه الأسود، في المباراة التي أقيمت في مدينة يوكوهاما، خسارته الأولى في البطولة منذ ربع النهائي ضد فرنسا في نسخة العام 2007 ضمن منافسات البطولة التي تقام مرة كل 4 أعوام.

ويلاقي المنتخب الإنجليزي – الذي حرم النيوزيلندي فرصة إحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه – في المباراة النهائية التي تقام في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، الفائز من نصف النهائي الثاني بين ويلز وجنوب إفريقيا، والذي يقام الأحد في يوكوهاما أيضا.

🗣 @EnglandRugby coach Eddie Jones discusses his side's victory which takes them into the #RWCFinal next week

"We were playing against a great team today. We had to dig really deep to beat them." #RWC2019 #ENGvNZL #WebbEllisCup #RWCYokohama pic.twitter.com/pdaMhU5pAi

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019