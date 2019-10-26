انجلترا تفاجئ “حاملة اللقب” نيوزيلندا وتبلغ نهائي كأس العالم للرغبي

يوكوهاما (اليابان) – فاجأ المنتخب الإنجليزي نظيره النيوزيلندي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بالتفوق عليه 19-7 في نصف النهائي الأول لكأس العالم 2019 للرغبي المقامة في اليابان.

وتلقى المنتخب النيوزلندي المعروف بـ “أول بلاكس” نظرا الى زيه الأسود، في المباراة التي أقيمت في مدينة يوكوهاما، خسارته الأولى في البطولة منذ ربع النهائي ضد فرنسا في نسخة العام 2007 ضمن منافسات البطولة التي تقام مرة كل 4 أعوام.

ويلاقي المنتخب الإنجليزي – الذي حرم النيوزيلندي فرصة إحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه – في المباراة النهائية التي تقام في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، الفائز من نصف النهائي الثاني بين ويلز وجنوب إفريقيا، والذي يقام الأحد في يوكوهاما أيضا.

🗣 @EnglandRugby coach Eddie Jones discusses his side's victory which takes them into the #RWCFinal next week "We were playing against a great team today. We had to dig really deep to beat them." #RWC2019 #ENGvNZL #WebbEllisCup #RWCYokohama pic.twitter.com/pdaMhU5pAi — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

وقال مدرب إنجلترا إدي جونز – الذي تمكن من قيادة بلاده الى النهائي بعد خروجها من الدور الأول في النسخة الأخيرة على أرضها: “أفضل شكل للهجوم هو دفاعنا. نحن نخلق الفرص من خلال الدفاع الى الهجوم”.

ووجه مدرب المنتخب الباحث عن لقب ثانٍ في تاريخه بعد العام 2003، تحية الى منافسه النيوزيلندي الذي أحرز لقب كأس العالم مرتين تواليا، بقوله: “لقد كانوا فريقا رائعا بالفعل وكان علينا بذل جهد كبير للتغلب عليه”.

وأتت الخسارة لتعكّر مسيرة مدرب نيوزيلندا ستيف هانسن الذي سيرحل عن منصبه بعد البطولة الحالية، إثر مهمة بدأها في العام 2012 وشهدت تتويجين عالميين، و10 هزائم فقط في 106 مباراة.

وقال هانسن بعد المباراة: “أنا فخور جدا بفريقنا. قاموا بمهمة هائلة لبلادهم، لكننا هذا المساء لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”، مؤكدا أن على اللاعبين “وكل المشجعين في بلادنا” تقبل هذه الخسارة المفاجئة. (أ ف ب)