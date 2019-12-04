انجلترا تواجه النمسا ورومانيا وديا استعدادا لكأس أوروبا 2020

لندن – أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بأن منتخبه الوطني سيواجه النمسا ورومانيا في حزيران/يونيو المقبل استعدادا لكأس اوروبا 2020.

ويحل منتخب “الاسود الثلاثة” ضيفا على النمسا في فيينا في الثاني من حزيران/يونيو قبل استقبال رومانيا في السابع منه.

وكانت قرعة كأس اوروبا التي اجريت السبت في بوخارست اوقعت انجلترا ضمن المجموعة الرابعة الى جانب كرواتيا والجمهورية التشيكية بالاضافة الى منتخب من اربعة هي صربيا، اسرائيل اسكتلندا او النروج سيتأهل بعد مباريات الملحق في اذار/مارس المقبل.

وكان الاتحاد الانجليزي اعلن في وقت سابق عن خوض منتخبه الوطني مباراة ضد الدنمارك في 31 اذار/مارس على ملعب ويمبلي واخرى ضد منتخب لم تحدد هويته قبلها باربعة ايام.

وتقام النهائيات القارية من 12 حزيران/يونيو الى 12 تموز/يوليو المقبلين. (أ ف ب)