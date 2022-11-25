انجلترا والولايات المتحدة.. تعادل سلبي وعرض للنسيان

عمان – الغد – عجز المنتخب الإنجليزي عن حسم تأهله إلى ثمن النهائي، بتعادله مع منتخب الولايات المتحدة 0-0 مساء الجمعة على ستاد البيت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، بالدور الأول من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ورغم التعادل الذي جاء بعد مباراة متحفظة من كلا الطرفين، بقي المنتخب الإنجليزي متصدرا للمجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الذي تغلب أمس أيضا على المنتخب الويلزي 2-0، فيما استقر المنتخب الأميركي بالمركز الثلاث برصيد نقطتين.

وفي بقية مبارياتالجمعة، وضمن المجموعة الأولى، تعادل المنتخبان الإكوادوري والهولندي 1-1، فيما ودع المنتخب القطري المضيف المنافسات مبكرا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، أمام المنتخب السنغالي 1-3.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية بالدور الأول اليوم، حيث ينشد المنتخب السعودي البناء على فوزه المثير على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى، عندما يلاقي المنتخب البولندي ضمن المجموعة الثالثة التي ستشهد أيضا محاولة منتخب “التانجو” للتعويض، عندما يقابل المكسيك.

من جهته، يتطلع المنتخب التونسي لتحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في المجموعة الرابعة، فيما يأمل المنتخب الفرنسي ضمان التأهل إلى ثمن النهائي، عندما يواجه الدنمارك ضمن المجموعة ذاتها.