انحراف الأنف (انحراف الوتيرة) أسباب، أعراض وعلاج

انحراف الوتيرة أو الحاجز الأنفي هو حالة يكون فيها الحاجز الأنفي منحرفاً عن خط المنتصف أو المركز، ممَّا يؤدي لأن تكون إحدى فتحتي الأنف أكبر من الأخرى.

عادة ما لا يسبب الانحراف البسيط أية أعراض مرضية.أما الانحراف الشديد فقد يؤدي إلى انسداد أحد جانبي الأنف، مما يسبب احتقان الأنف ويجعل الشخص عرضة لالتهاب الجيوب.

كما قد يؤدي انحراف الحاجز الأنفي إلى جعل الشخص عرضة للنزف الأنفي بسبب تعرُّض القسم المنحرف لتأثير الهواء المجفِّف.قد تشمل الأَعرَاض الأخرى ألم الوجه، والصُّدَاع، وإصدار الأصوات التنفسية.

يسلط برنامج “الغد دكتورز” الضوء على مفهوم انحراف الوتيرة، أبرز أعراضه والطرق المثلى لتشخيصه، ويجيب عن هذه الأسئلة أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أشرف عبده.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.