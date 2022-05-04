انحسار الأحوال الجوية الخماسينية اليوم

تنحسر الأحوال الجوية الخماسينية وتسود أجواء ربيعية معتدلة عموما نهار اليوم الأربعاء، في حين تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وبحسب موقع “طقس العرب”، تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة لبعض الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، أما ارتفاع الموج فهو (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 23 درجة مئوية.

وأوصى الموقع بضرورة الانتباه من الأتربة المثارة بعد الظهر على الطرق الصحراوية، خصوصا شرق المملكة.

أما ليلا، فتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ واضح لتسود أجواء رطبة ومنعشة ولطيفة في مختلف المناطق، وتصبح باردة نسبيا أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

كما تظهر السحب المنخفضة في بعض المناطق، ويتشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر في بعض المرتفعات الجنوبية من المملكة، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأشار الموقع إلى الحاجة لارتداء معطف خفيف ليلا.

أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود 6-8 درجات مئوية.

وتسود أجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة في مختلف المناطق، وتكون مائلة للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المنخفضة، خصوصا في شمال المملكة، حيث يحتمل هطول أمطار خفيفة في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بعد الظهر وتكون مثيرة لبعض الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 23 درجة مئوية.

وأوصى الموقع بالانتباه من الأتربة المثارة بعد الظهر على الطرق الصحراوية، خصوصا شرق المملكة.

وتسود أجواء رطبة ومنعشة ولطيفة بوجه عام ليل الخميس، وتتحول إلى باردة نسبيا أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر مع تشكل الضباب في بعض المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا بسحب منخفضة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وأشار الموقع إلى الحاجة لارتداء معطف خفيف ليلا.

وتكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها المعتادة نهار الجمعة، بحدود 6-8 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وربيعية لطيفة في مختلف المناطق، وتكون مائلة للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة والبادية الشمالية بمشيئة الله.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، خصوصا البادية الشرقية وتكون مثيرة للغبار.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، وارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 23 درجة مئوية.

وتسود أجواء رطبة ومنعشة ولطيفة بوجه عام ليل الجمعة، وتتحول إلى باردة نسبيا أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأوصى الموقع بارتداء معطف خفيف.

ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة السبت، مع بقائها دون معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة في مختلف المناطق، وتكون مائلة للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وشرقية معتدلة السرعة على جنوب المملكة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، وارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 23 درجة مئوية.

وتكون الأجواء معتدلة عموما ليل السبت، وتميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر في بعض المناطق، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.