انحسار الكتلة الحارة اليوم وأجواء باردة نسبيا وماطرة في أول أيام عيد الفطر

عمان- تنحسر اليوم السبت الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية، إذ تندفع باتجاه المملكة كتلة هوائية باردة نسببا ورطبة قادمة من شمال شرق أوروبا لتؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وقال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كتلة هوائية باردة نسببا ورطبة ستؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة ابتداء من اليوم، متوقعا أن تسجل الحرارة اليوم أقل بحوالي 2 إلى 3 درجات دون المعدل الاعتيادي السنوي.

وأضاف أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها مع تعمق الكتلة الباردة نسبيا غدا الأحد، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي بحوالي 10 درجات مئوية في أول أيام عيد الفطر، فيما تنشط الرياح الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط يومي السبت والأحد.

ولفت آل خطاب إلى أن الرياح ستتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 50 كم في الساعة خاصة يوم الأحد، مبينا أن الأمطار ستتساقط في ساعات ما بعد منتصف ليل السبت وفجر الأحد في شمال المملكة، وتمتد تدريجيا صباح غد لتشمل مناطق الوسط.

وتوقع أن تكون الأمطار في ساعات قبل الظهر غزيرة لفترات قصيرة وفي أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وقد تمتد على شكل زخات مطرية خفيفة في أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

ونبه آل خطاب من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للحالة الجوية المتوقعة، والغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاقات مع هطول المطر، ومن سريان السيول لفترات قصيرة في الأودية والمناطق المنخفصة في ساعات صباح الأحد في شمال ووسط المملكة.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 9، وفي مرتفعات الشراة 22 – 8، وفي مناطق البادية 28 – 14، في مناطق السهول 25 – 13، وفي الأغوار الشمالية 29 – 18، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 35 – 23، وخليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.-(بترا)