انحسار المنخفض الجوي وموجة جليد تعم مناطق من المملكة

عمان-الغد- تأثرت المملكة منذ مساء الأمس بمنخفض جوي مصنف على انه من الدرجة الثالثة، جلب الامطار والرياح القوية وتساقط لزخات من البرد، كما هطلت وتراكمت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، كانت على هيئة ثلوج ذائبة في بقية المرتفعات الجبلية.

وبحسب طقس العرب فإن القراءات المحدثة تشير إلى انحسار المنخفض الجوي خلال ساعات الليل عن كافة مناطق المملكة، بحيث تتراجع فرص الامطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية ويعود الطقس للاستقرار من جديد.

وأضاف أنه سيزداد تعمق الكتلة القطبية بعد “رحيل” المنخفض الجوي، مما يؤدي الى اندفاع تيارات هوائية شديدة البرودة لكنها جافة في طبقات الجو السفلى من الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى هبوط درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في العديد من المناطق، كما تكون درجات الحرارة دون الصفر المئوي بـ4.5 درجات مئوية في البادية الجنوبية والشرقية واعالي جبال الشراه مع تشكل واسع للجليد والصقيع في مناطق واسعة من المملكة في وقت مبكر من الليل.

كما يُتوقع تشكل مايسمى بالضباب المتجمد في البادية الجنوبية، والضباب المتجمد هو ظاهره جوية تحدث عند تشكل الضباب وانخفاض درجة حرارة الهواء الى مادون الصفر المئوي، مما يؤدي الى تحول بلورات الماء المكونة للضباب إلى صقيع وجليد على الاسطح.

توصيات

1- الانتباه من قبل المزارعين ومربي المواشي وقاطني بيوت الشعر من خطر تشكل الجليد والصقيع، وتدني درجات الحرارة إلى مادون الصفر المئوي.

2- القيادة بحذر شديد على الطرقات، خاصة في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، نتيجة تشكل الجليد.