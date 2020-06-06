انخفاض أسعار الأراضي بين 10 % إلى 30 %

هبة العيساوي

عمان- قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن “أسعار الأراضي تشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و 30 % وفقا للتنظيم والموقع بسبب حاجة أصحاب أراض لتوفير السيولة بعد التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا”.

وبين العواملة في حديث لـ”الغد” أن عرض الأراضي زاد بسبب توقف العمل خلال فترة الحجر الأمر الذي ساهم أيضا في انخفاض الأسعار.

وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية أيضا تشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % نتيجة اضطرار المستثمرين للبيع بسعر التكلفة دون الطموح لأي ربحية.

ولفت إلى حاجة المستثمرين للسيولة من أجل استكمال تكاليف ومتطلبات مشاريع اسكانية أخرى، اضطروا لبيع الشقق السكنية بأسعار منخفضة.

وفي آخر احصائية لدائرة الأراضي والمساحة أظهرت انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ ليبلُغ 583 مليون دينار.

وتراجعت قيمة الإيرادات للدائرة خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبة بلغت 34 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ لتبلُغ 23.957.591 دينارا.

وأما بالنسبة للتسهيلات التي يحتاج إليها قطاع العقار أكد العواملة ضرورة تخفيف الإجراءات البيروقراطية نظرا للمدد الطويلة التي تحتاجها معاملات المستثمرين في الجهات الرسمية الأمر الذي يعيق حركة التداول.

وقال إن “تسريع الإجراءات تقلل من تكاليف رأس المال”.

وبين العواملة أنه لابد من اجراءات حكومية جريئة خاصة بالقطاع تتعلق بتغيير أنظمة وتشريعات إلى جانب تقديم تحفيز للمستثمرين والمواطنين للاستثمار في القطاع وعدم الهروب لدول مجاورة.

ولفت إلى ضرورة النظر إلى موضوع العمالة وكلفة تصاريح العمال في هذا القطاع المهم والذي يشغل قطاعات مرتبطة به عديدة ومتنوعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر شباط(فبراير) من العام 2020 بنسبة بلغت 10 %، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 8 % وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 11 % مقارنةً بنفس الشهر من العام 2019.

وزادت حركة بيوعات الأجانب خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 36 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 33 %، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 42 %.