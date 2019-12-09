انخفاض أسعار البنزين والكاز واستقرار الديزل عالميا

عمان – الغد – سجلت أسعار البنزين والكاز في الأسواق العالمية انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر603 دولار للطن إلى 2ر599 دولار وبنسبة انخفاض 8ر0 % وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر648 دولار للطن الى 2ر637 دولار وبنسبة انخفاض 7ر1 % وانخفض سعر الكاز من 8ر601 دولار الى 1ر596 دولار وبنسبة انخفاض 1 % في حين استقر سعر الديزل حول معدل سعره المسجل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي بلغ 1ر571 دولار للطن.

من جانب آخر، ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول الحالي من 9ر440 دولار للطن الى 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر2 %.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا في الأسبوع الأول من هذا الشهر وصل إلى 1ر65 دولار للبرميل مقارنة مع 9ر62 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).