انخفاض أسعار الخضار والفواكه

عبدالله الربيحات

عمان- قال نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه الاردنيين سعدي أبو حماد إن اسعار الخضار والفواكه انخفضت، نتيجة زيادة الكميات الواردة للاسواق المركزية .

وبين أبو حماد، لـ”الغد”، أن هذا يثبت حقيقة أن من يتحكم في الأسعار زيادة العرض والطلب كذلك ضعف القوة الشرائية.

وحسب نشرة السوق المركزي التي اطلعت الـ”الغد” عليها، دخل اليوم خضار وفواكه 3782 طنا، حيث دخل خضار 2648 طنا فيما دخل فواكة 836 طنا وورقيات 297 طنا.

ووصل سعر الاسود الرفيع 60 قرشا جملة الاسود العجمي 30 قرشا، بصل اخضر 60 قرشا بطاطا 30 قرشا بندورة 8 قروش جزر 30 قرشا زهرة 80 قرشا كوسا 50 قرشا ليمون 50 قرشا.

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