23 % انخفاض أسعار الدجاج الطازج والمجمد

عمان- أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاضاً واضحاً على أسعار الدجاج الطازج والمجمد، وبنسبة وصلت الى 23 بالمئة، خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر تموز.

وبحسب الدراسة، انخفض سعر بيع الدجاج الطازج خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز بنسبة 23%، وكذلك سعر بيع الدجاج المجمد المستورد خلال شهر آب، مقارنة بشهر تموز بنسبة 18 بالمئة.

ولفتت الدراسة الى انخفاض سعر الدجاج المجمد المحلي خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز بنسبة 23 بالمئة.

وقالت الوزارة إنها تراقب بشكل مستمر أسعار مختلف السلع بخاصة الغذائية منها للوقوف على المتغيرات التي تطرأ على أسعارها.- (بترا)