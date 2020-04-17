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انخفاض أسعار الذهب عالمياً

منذ ساعتين

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الغد- تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات يوم الخميس تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19. (رويترز)

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