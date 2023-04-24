انخفاض أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين للجلسة الثانية على التوالي، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة ، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر أي عوائد.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1980.89 دولار للأونصة واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية .

وارتفع الدولار 0.1% مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في نيسان. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3بالمئة إلى 24.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1583.94دولار.

–(بترا)