انخفاض أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، وفي طريقها نحو أدنى مستوى في 6 أسابيع والمسجل في وقت سابق من يوم الجمعة، وعلى وشك تكبد أكبر خسارة شهرية منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويأتي التراجع بفعل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي أعلن خلاله اقتراب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 56ر785ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 98ر790ر1 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 55ر791ر1 دولار. (بترا)