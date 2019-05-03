انخفاض أسعار الذهب قرب أدنى مستوى خلال 5 أشهر

واشنطن – تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأمريكية اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي ، لأدنى مستوى في خمسة أشهر ، وذلك بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية .

وانخفضت أسعار الذهب بحوالي 0.1% لتتداول عند مستوى 1,269.52 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1,270.59 دولار ،وسجلت أعلى مستوى 1,272.82 دولار ، وأدنى مستوى 1,269.20 دولار.

وفقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.5% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1,266.25 دولار للأونصة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.1% ، مواصلا ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي , في ظل تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، خاصة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب 1.17 طن متري لينزل الإجمالي إلى 745.52 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 12تشرين الأول العام الماضي .-(بترا)