انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى فى أسبوع

واشنطن- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الخميس لأدنى مستوى في أسبوع بسبب ارتفاع الدولار، وذلك بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الامريكي جيروم باول، والتي قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.45% لتتداول عند مستوى 1,271.22 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1,276.98 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1,278.01 دولار، وأدنى مستوى 1,270.28 دولار وهو الأدنى منذ 24 نيسان الماضي.

وفقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.55% ، في ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد ارتداد مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، عقب قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

والاربعاء، قال جيروم باول إن العوامل التي تسبب في ضعف وتيرة التضخم قد تكون مؤقتة، ولم يرى أي داعي لتحرك أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين مما أدى إلى ارتفاع الدولار .

وارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي سبع نقاط أساس، بعد تقلص احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا العام.

هذا وقد بلغت حيازات الذهب عند الإجمالي 746.69 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 19 تشرين الأول 2018 الماضي.-(بترا)