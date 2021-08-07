انخفاض أسعار الذهب محليا بمقدار دينار و10 قروش

عمان- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف “عياراته”، اليوم السبت، بمقدار دينار وعشرة قروش للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، عند 10ر36 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 70ر34 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 90ر42 و30ر32 دينار على التوالي.

واشار علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 253 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 290 دينارا.

وتوقع ان تشهد السوق المحلية خلال الاسبوع الحالي زيادة في الطلب على شراء المصاغ الذهبي او الليرات لغايات الاستثمار والادخار، للاستفادة من تراجع الاسعار،لافتا الى ان المعدن الأصفر، أنهى تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، على تراجع بمقدار بلغ 55 دولارا مقارنة مع يوم الخميس، مسجلا 1762 دولارا للاونصة الواحدة، بفعل قوة الدولار الأميركي.-(بترا)