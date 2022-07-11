انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12%

تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 12%.

وانخفضت العقود الآجلة دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت موسكو قد أعلنت إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا “السيل الشمالي-1″؛ لإجراء أعمال صيانة، وذلك خلال الفترة من (11- 21) تموز/ يوليو الحالي.

ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

وأعربت بعض البلدان؛ من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف. (وكالات)