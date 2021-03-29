انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

عمان- الغد- انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الرابع من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 585.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 623.2 وبنسبة انخفاض بلغت 6%، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 642.8 دولار للطن إلى 608.9 دولار بنسبة انخفاض بلغت 5.3%، في حين انخفض سعر الديزل من 524.6 دولار للطن الى 497.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.2%، فيما انخفض سعر الكاز من 536.9 دولار للطن الى 508 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.4%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي الى 366 دولار للطن مقابل 391.6 دولار في الأسبوع الثالث بنسبة انخفاض بلغت 6.5%.

في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 602.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 590 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي 62.9 دولار للبرميل مقابل 66.5 دولار المسجل في الأسبوع الثالث.