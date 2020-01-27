انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

عمان-الغد– سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضا في الأسبوع الرابع من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأضافت الوزارة أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 6ر580 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 7ر591 دولار منخفضا بنسبة بلغت 9ر1% وحقق سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضاً من 2ر613 دولار للطن الى 9ر600 دولار وبنسبة انخفاض 2% ، في حين انخفض سعر الكاز من 7ر601 دولار للطن الى 9ر589 دولار وبنسبة انخفاض 2% وانخفض سعر الديزل من 4ر571 دولار للطن الى 2ر557 دولار وبنسبة انخفاض 5ر2%.

من جانب آخر، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني الحالي الى 8ر583 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر29%.

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الرابع من هذا الشهر وصل الى 3ر62 دولارا للبرميل مقارنة مع 1ر64دولا في الأسبوع الثالث من الشهر.