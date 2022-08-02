انخفاض أسعار النفط العالمية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط، خلال الجلسة الآسيوية في “وول ستريت – نيويورك”، اليوم الثلاثاء، بنحو 1 بالمئة متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأميركي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، جاء الانخفاض على أعتاب تطورات وبيانات اقتصادية مرتقبة اليوم عن الاقتصاد الأميركي، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، ووسط تسعير الأسواق لتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين حيال تايوان، وتنامي القلق حول التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي قد يلقي بظلاله سلباً على الطلب العالمي على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام نفط “نيمكس” تسليم آب/ أغسطس المقبل 0.70 بالمئة لتتداول عند مستويات 93.10 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 93.75 دولار , للبرميل، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند مستويات 93.89 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 1.02 بالمئة لتتداول عند 98.99 دولار، مقارنة بالافتتاحية عند 100 دولار للبرميل، في وقت استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند 100.03 دولار للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11 بالمئة إلى 105.25 مقارنة بالافتتاحية عند 105.37، في وقت اختتم المؤشر تداولاته أمس عند 105.4. (بترا)