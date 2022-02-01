انخفاض أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعد مكاسب شهرية قوية الشهر الماضي، ويكبح توسيع نطاق الخسائر، مخاوف حيال نقص الإمدادات، في وقت يعاني فيه السوق من العجز، بعد انتعاش قوي للطلب إثر وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.25 بالمئة إلى مستوى 87.06 دولار، من مستوى الافتتاح عند 88.14 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 88.55 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 88.15 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 89.19 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 89.66 دولار. (بترا)