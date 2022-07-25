انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 1%

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية خلال الجلسة الآسيوية في “وول ستريت نيويورك” اليوم الاثنين، بأكثر من 1 بالمئة وسط ارتفاع مؤشر الدولار، وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام نفط “نيمكس” تسليم آب المقبل 1.60 بالمئة، لتتداول عند مستويات 93.78 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.10 دولار، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها الأسبوع الماضي عند مستويات 94.70 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 1.16 بالمئة، لتتداول عند 102.25 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 103.44 دولار ، في وقت استهلت فيه العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها الأسبوع الماضي عند 103.20 دولار للبرميل.