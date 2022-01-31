انخفاض أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، للمرة الأولى خلال الأيام الخمسة الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوى في 8 سنوات، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، لكن الأسعار على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري منذ شباط/ فبراير 2021، بفعل مخاوف نقص الإمدادات واتساع العجز بالسوق.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.25% إلى مستوى 87.24 دولار، من مستوى الافتتاح عند 87.45 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 88.13 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوى 88.89 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 90.82 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 91.38 دولار. (بترا)