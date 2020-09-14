انخفاض أسعار النفط عالميا

عمان- الغد- انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 371 دولار للطن مقابل 1ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر6% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر407 دولار للطن الى 2ر386 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر5%. من جانب أخر انخفض سعر الديزل من 4ر346 دولار للطن الى 9ر318 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر7%، وانخفض سعر الكاز من 4ر317 دولار للطن الى 4ر290 دولار وبنسبة 5ر8%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثاني من الشهر الى 3ر237 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الأول والبالغ 8ر264 دولار وبنسبة 4ر10%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الاسبوع الثاني من هذا الشهر حيث بلغ 4ر39 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الأول والذي بلغ 5ر42 دولار.