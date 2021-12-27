انخفاض أسعار النفط عالميا

سجلت أسعار النفط الخام “برنت” تراجعا، اليوم الاثنين، على نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية، متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأميركي.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، جاء الانخفاض وسط ضعف وإحجام عن التداول مع شح البيانات عن الاقتصاد الأميركي- أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم-؛ بسبب عطلة عيد الميلاد، وانتظار الأسواق لآخر التطورات حيال متحور أوميكرون.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم شهر شباط (فبراير) المقبل بنسبة 0.23% لتتداول عند مستويات 73.21 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.21 دولار، بينما استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولاتها الأسبوع الماضي عند مستويات 73.79 دولار للبرميل.