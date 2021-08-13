انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني

الغد- انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة إذ أجبر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

ونزل خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 70.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.56 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس. وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

وقالت جيه.بي.إم لأبحاث السلع الأولية “نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا فحسب في أغسطس آب ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في يوليو تموز”.

وعلى نحو مماثل، خفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو تموز وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة “تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط”.

وفي تناقض واضح، تمسكت أوبك أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19. (رويترز)