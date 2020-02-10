انخفاض أسعار النفط والمشتقات النفطية عالمياً

الغد– سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضا ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر كانون الثاني الماضي.

فسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 5ر530 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر كانون ثاني الماضي الذي بلغ 7ر588 دولار منخفضا بنسبة 9ر9% وحقق سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضا من 6ر610 دولار للطن الى 4ر548 دولار وبنسبة 2ر10 % ، في حين انخفض سعر الكاز من 4ر601 دولار للطن الى 3ر514 دولار وبنسبة 5ر14% في حين انخفض سعر الديزل من 3ر571 دولار للطن الى 6ر495 دولار وبنسبة 2ر13%.

أما زيت الوقود الثقيل فقد سجل سعره انخفاضا من 7ر319 دينار للطن في شهر كانون ثاني الى 2ر279 دولار في الأسبوع الأول من الشهر وبنسبة انخفاض بلغت 7ر12%.

من جانب آخر، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر شباط الى 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 8ر583 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر8%.

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الأول من هذا الشهر حيث وصل سعره الى 54 دولارا للبرميل مقارنة مع 8ر63 لشهر كانون ثاني الماضي.