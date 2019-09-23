انخفاض أسعار اليورو

لندن – تراجع اليورو، اليوم الاثنين، بعد أن جاءت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا لشهر أيلول (سبتمبر)، أضعف من التوقعات لتثير مزيدا من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.

وجرى تداول اليورو حول 1.10 دولار قبل صدور البيانات، ونزلت العملة 0.4% إلى 1.0972 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أيلول (سبتمبر).

وأظهر المسح أن انشطة القطاع الخاص الألماني انكمشت للمرة الأولى في ستة أعوام ونصف العام في أيلول (سبتمبر) مع تعمق حالة الركود في القطاع الصناعي على غير المتوقع وتلاشي زخم النمو في قطاع الخدمات.

وعزز تراجع اليورو العملة الأميركية ليرتفع المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات 0.3% إلى 98.776.

وهبطت العملة اليابانية 0.2% إلى 107.75 ين مقابل الدولار وتقدم اليوان الصيني 0.1% ليسجل 7.112 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية.

وصعد الدولار الاسترالي 0.41 بالمئة إلى 0.6772 دولار أمريكي، بينما ارتفع 0.4% أمام الين الياباني، متجها صوب أفضل أيامه منذ 12 أيلول (سبتمبر). (رويترز)