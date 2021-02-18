انخفاض أعداد المصابين بكورونا في غزة

غزة- أظهر تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة، تواصل انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا، اذ تم اجراء 1997 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية وتسجيل 171 اصابة جديدة بالفيروس .

وذكرت الوزارة بموجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم تسجيل تعافي 210 حالات من مصابي فيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفاة جراء الاصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 54041 اصابة بينهم 2168 حالة نشطة و51335 حالة تعاف واجمالي الوفيات 538 وفاة.

بترا