انخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.1 بالمئة، لتبلغ نحو 2.952 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 البالغة 2.956 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 14.4 بالمئة، لتبلغ 8624 رخصة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 10072 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.2 بالمئة، لتبلغ 2.444 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 2.606 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 45.1 بالمئة، لتبلغ نحو 508 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 350 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 10.6 بالمئة.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.883 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 1.730 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة.

أما على مستوى شهر أيار من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1641 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 638 ألف متر مربع مقارنة مع 498 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 28.1 بالمئة.

— (بترا)