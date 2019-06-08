انخفاض إضافي على درجات الحرارة غدا

عمان- الغد- قال موقع طقس العرب، اليوم، إن درجات الحرارة ستنخفض نهار الأحد بشكل إضافي لتُصبح أقل من مُعدلاتها العامة بقليل.

وأضاف أنه سيكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية، وصيفياً اعتيادياً في بقية المناطق.

وأشار إلى أنه يحتمل هطول زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء من جنوب المملكة بمشيئة الله.

وتكون درجات الحرارة على النحو التالي :-

شرق عمان: من 32 الى20

غرب عمان: من26 الى19

إربد: من27 الى20

جرش: من29 الى19

السلط: من31 الى22

عجلون : من27 الى20

الزرقاء: من33 الى19

المفرق: من29الى17

مأدبا: من30 الى19

الكرك: من26 الى18

الطفيلة: من25 الى19

معان: من31 الى19

العقبة: من37 الى27

البحر الميت: من36 الى26

و الله أعلم..