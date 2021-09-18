انخفاض اسعار الذهب 80 قرشا بالسوق المحلية

عمّان – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، اليوم السبت، بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 90ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر34 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر42 دينار و32 دينارا على التوالي.

واشار علان، في تصريح لوكالة (بترا)، إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 250 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 286 دينارا.

ووصف الطلب على الذهب بالسوق المحلية بالمتوسط، متوقعا نشاطا اكبر خلال الايام المقبلة على السبائك الذهبية والليرات لغايات الادخار والاستثمار، للاستفادة من تراجع الاسعار.

وحسب علان، أغلقت اسعار المعدن الأصفر تداولاتها بالسوق العالمية، أمس الجمعة، على انخفاض بمقدار 50 دولارا للأونصة، عما سجلته يوم الخميس الماضي، متراجعة الى 1755 دولارا للأونصة الواحدة، عازيا ذلك لبيانات اقتصادية مشجعة بخصوص الدولار الاميركي.