عمان- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز (يوليو) الماضي ليصل الى 06ر119مقابل 98ر121 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً انخفاضاً مقداره 4ر2%.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، فإن ابرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، هي الصناعات التحويلية بمقدار 59ر2 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 86%، والكهرباء بمقدار 26ر0 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8ر5%، في حين ارتفعت الصناعات الاستخراجية بمقدار 46ر0 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 2ر8 %.-(بترا)