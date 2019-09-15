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انخفاض اسعار المنتجين الصناعيين 2.4%

منذ 49 دقيقة

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عمان- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز (يوليو) الماضي ليصل الى 06ر119مقابل 98ر121 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً انخفاضاً مقداره 4ر2%.
وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، فإن ابرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، هي الصناعات التحويلية بمقدار 59ر2 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 86%، والكهرباء بمقدار 26ر0 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8ر5%، في حين ارتفعت الصناعات الاستخراجية بمقدار 46ر0 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 2ر8 %.-(بترا)

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