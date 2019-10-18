انخفاض الاسترليني واستقرار اليورو

لندن– انخفضت العملة البريطانية في تعاملات اليوم الجمعة، فيما استقرت العملة الأوروبية (اليورو) قرب أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع.

وهبط الجنيه الاسترليني قليلا، إذ انخفض 2ر0 بالمائة ليصل إلى 2865ر1 دولار، لكنه ما زال قريبا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 2988ر1 دولار والذي بلغه الخميس بعد توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن بريكست.

كما استقر اليورو عند 1122ر1 دولار غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 26 آب (اوغسطس) الماضي والبالغ 1140ر1. -(رويترز)