انخفاض “البورصة” %2.45 في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى (2036.4) نقطة مقارنة مع (2087.6) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (2.45 %).

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 01/08-05/08 حوالي (6.8) مليون دينار مقارنة مع (7.7) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض (11.6 %)، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (33.9) مليون دينار مقارنة مع (38.4) مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ (27.5) مليون سهم، نفذت من خلال (12824) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (18.28) مليون دينار وبنسبة (53.87 %) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (8.73) مليون دينار وبنسبـة ( 25.74 %)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (6.92) مليون دينار وبنسبة (20.39 %).

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة (%0.98)، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (7.3 %)، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (1.82 %).

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها (125) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن (25) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (85) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الوطنية للدواجن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.43 %)، وادي الشتا للاستثمارات السياحية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (9.59 %)، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (8.70 %)، الركائز للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (6.45 %)، والوطنية لصناعات الالمنيوم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (5.43 %).