انخفاض التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 01/05 – 04/05 حوالي (5.5) مليون دينار مقارنة مع (9.1)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض (39.4%).

ووفق البيانات التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (22.1) مليون دينار مقارنة مع (27.4)مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (17.0) مليون سهم، نفذت من خلال (12198) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (8.34) مليون دينار وبنسبة (37.71%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (7.40) مليون دينـار وبنسبـة ( 33.46%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (6.37) مليون دينار وبنسبة (28.82%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2456.1) نقطة مقارنة مع (2461.5) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (0.22%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.09%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.93%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.6%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (122) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (56) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (42) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (20.00%) , آفاق للطاقة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.44%) , مسافات للنقل المتخصص حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.24%) , اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (9.30%) , والأردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (7.41%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة (18.75%), التحديث للاستثمارات العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (14.78%), رم للوساطة المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.82%), الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.00%), والعربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث انخفض سعر السهم بنسبة (7.42%).