انخفاض التداول العقاري بنسبة 21 % لنهاية آب

عمان-الغد- انخفض حجم التداول في سوق العقار لنهاية آب الماضي بنسبة 21 بالمئة إلى مليارين و789 مليون دينار مقارنة مع 3 مليارات و516 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير التداول العقاري في المملكة الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، فقد جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول 555 مليون دينار تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 344 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان 276 مليون دينار.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الثمانية أشهر الأولى 69 بالمئة تقريباً بمجموع مليار و12 مليون دينار.

وعلى المستوى الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار 345 مليون دينار بانخفاض نسبته 19 بالمئة، مقارنة مع 424 مليون دينار للشهر نفسه من عام 2018.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة 3ر144 مليون دينار، بانخفاض نسبته 19 بالمئة مقارنة مع 7ر178 مليون دينار.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين لنهاية آب 1863 عقاراً قيمتها التقديرية 4ر138 بانخفاض 15 بالمئة، حيث جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بمجموع 432 عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية وبفارق خمس عقارات فقط بمجموع 427 عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 325 عقاراً.

أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 9ر53 دينار بنسبة بلغت 39 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 4ر19 مليون دينار بنسبة 14 بالمئة، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية بقيمة 8ر16 مليون دينار بنسبة 12 بالمئة. – (بترا)