انخفاض الحرارة الخميس.. وتوقع أمطار طينية الجمعة

عمان-الغد- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، نهار الخميس ، لتعود لتُصبح قريبة من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويبقى الطقس ربيعياً دافئاً بوجهٍ عام، ومُغبراً في بعض المناطق خاصة في المناطق الصحراوية و الشرقية، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تعمل على حدوث العواصف الرملية في مناطق البادية الشرقية، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

ليلاً، يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، عدا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

أما نهار الجمعة، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتعود لتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مُجدداً بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتسود المملكة الأحوال الخماسينية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً وجافاً ويتحول ليُصبح مُغبراً في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هطول زخات محلية “طينية” من المطر.

ومع ساعات ما بعد العصر والمساء يُتوقع أن تتأثر المملكة تدريجياً بعاصفة رملية قادمة من الأراضي المصرية تتحرك مع المنخفض الجوي الخماسيني، لذا يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير في مناطق عديدة مع ارتفاع كبير في كثافة الغبار بالأجواء، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تُصبح مع ساعات ما بعد العصر قوية السرعة خاصة في جنوب المملكة وتؤدي هذه الرياح إلى تشكل عواصف رملية كثيفة في بعض المناطق.

ليلاً، يتحول الطقس ليُصبح عاصفاً و مُغبراً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع هبوب عواصف رملية كثيفة في جنوب وشرق المملكة تؤدي إلى تدني ورُبما إنعدام مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد أن تمتد بعض من هذه العواصف الرملية إلى أجزاء أخرى من المدن الأردنية، كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً مع ساعات مُتأخرة من الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات.