انخفاض الحرارة وتحذيرات من السيول والعواصف الرعدية يومي الجمعة والسبت

عمان – الغد – يشتد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة مع انخفاض على درجات الحرارة، مع توقع زخات أمطار رعدية بأجزاء متفرقة تكون غزيرة في بعض المناطق، ما يعني ضرورة الانتباه من تشكل السيول، بحسب تحديثات “طقس العرب”، على النشرة الجوية لليومين المقبلين.

ونهار الجمعة تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، فيما يزداد تأثُر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.

ويُتوقع هُطول زخات أمطار رعدية، فوق أجزاء متفرقة من المملكة خلال فترة ما بعد الظُهر والمساء، تكون غزيرة ومترافقة بالبرد في بعض النطاقات الجغرافية، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: تكون الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ.

ودعا “طقس العرب” إلى الانتباه من احتمال حدوث الإنزلاقات على الطرقات عند بداية هطول الأمطار، ومن احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية.

وكذلك، الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بسبب احتمال تشكل السيول، والانتباه من حدوث العواصف الرعدية في بعض المناطق، فضلا عن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار فوق بعض المناطق الصحراوية أثناء هبوب العواصف الرعدية.

وفي ساعات الليل، تسود أجواء باردة نسبياً عموماً، ويستمر تشكل السحب الرعدية في أجزاء مُختلفة من المملكة، وتهطل زخات أمطار رعدية فأحياناً ي أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق وقد يصحبها تساقُط البَرَد محليّاً، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار.

أما نهار بعد غد السبت، فمن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة نهار السبت بشكل واضح بحيث تصبح اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغير مستقر،حيث يستمر تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحياناً وقد يصحبها تساقُط البَرَد محلياً، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار.