انخفاض الدولار لأدنى مستوى في عامين وارتفاع النفط والذهب

واشنطن- انخفض الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الخميس، لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل سلة من العملات العالمية، فيما ارتفع سعر النفط عالميا لأعلى مستوى فى 9 أشهر، بعد انخفاض المخزونات الأمريكية، وارتفعت أسعار الذهب عالميا لاعلى مستوى في شهر.

وواصل الدولار خسائره لليوم السادس على التوالي، بفعل تلاشي الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال، بفضل خطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال .

وتراجع مؤشر الدولار قرابة 4ر0 بالمائة، 0.4 % إلى مستوى 86ر89 نقطة الأدنى منذ نيسان 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 27ر90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27ر90 نقطة.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع، استنادا على الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0ر1 بالمائة إلى 11ر883ر1 دولار الأعلى منذ 18 تشرين الثاني الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 17ر864ر1 دولار ، وسجلت أدنى مستوي عند99ر861ر1 دولار.

كذلك ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأمريكية العالمية لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة، بعد انخفاض مخزونات الخام التجارية، وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي، بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5ر1 بالمائة، إلى مستوى 58ر48 دولار، الأعلى منذ آذار الماضي، من مستوى الافتتاح عند85ر47 دولار، وسجل أدنى مستوي عند83ر47 دولارا، وصعد خام برنت بأكثر من6ر1 بالمائة إلى مستوى 88ر51 دولار، للبرميل الأعلى منذ آذار، من مستوى الافتتاح عند 04ر51 دولار، وسجل أدنى مستوى04ر51 دولار.

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