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انخفاض الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء 35% في نيسان

منذ 5 ساعات

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الزرقاء– بلغت قيمة الصادرات التجارية “إعادة التصدير” لمدينة الزرقاء لشهر نيسان الحالي 22 مليون دينار بانخفاص 35 بالمئة عن نفس الشهر من عام 2018 جراء تراجع التصدير الى بعض الدول العربية وفقا لما ذكره رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم.

وقال شريم لـ (بترا) ان صادرات مدينة الزرقاء التجارية انخفضت إلى بعض الدول العربية على الرغم من فتح المعابر، بسبب الإجراءات التي تفرض من قبل هذه الدول واشتراط حصول مستوردها على رخصة تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني، وغيرها ما يعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقها.

وقال شريم، ان أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر نيسان كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء، والأدوات الصحية والكهربائية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية.-(بترا)

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