انخفاض الطول يزيد مخاطر الموت المبكر

لندن- نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية نتائج دراسة قدمت إليها أجراها عدد من العلماء شمال أوروبا، خلصت الى ان انخفاض الطول في منتصف العمر مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة، وخاصة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وحسب الصحيفة، فان النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في منع هذا الانكماش ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا الاطار، فان طول الناس يبدأ في الانخفاض بعد سن الخمسين، وبحلول سن السبعين تتسارع العملية. وعادة ما يحدث انخفاض الطول بسبب تقلص الأقراص الفقرية، والتغيرات في الجسم.

وعلى الرغم من أن انخفاض الطول يرتبط بالشيخوخة الطبيعية إلا ان الأبحاث السابقة أظهرت أنه قد يكون مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب.

وقام العلماء بدارسة حالة أكثر من 2.4 ألف امرأة من الدنمارك والسويد من مواليد 1908 و1952 تم قياس الطول بدون حذاء في الصباح في بداية الدراسة عندما كانت النساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 سنة، ثم مرة أخرى بعد 10-13 سنة تم تتبع تاريخ وسبب الوفاة لمدة 17-19 سنة بعد قياس الطول الثاني.

ولمدة 19 عامًا من الملاحظة، ماتت 625 امرأة من جميع الأسباب، ولكن لمدة 17 عامًا، كانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي لوفاة 157 امرأة. فقد ارتبط كل سنتيمتر من فقدان الطول بزيادة بنسبة 14٪ و 21٪ في احتمالية الوفاة بين النساء السويديات والدنماركيات على التوالي. فيما ارتبط الفقد الكبير في الطول بأكثر من 2 سم بزيادة فرص الوفاة بنسبة 74 ٪ و 80 ٪ على التوالي.

وأظهر تحليل جميع البيانات أن فقدان الطول الكبير يرتبط بخطر مضاعف تقريبًا للوفاة من السكتة الدماغية وجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية. فيما تزداد احتمالية الوفاة بأسباب أخرى بنسبة 71٪.-(وكالات)