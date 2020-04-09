انخفاض العجز التجاري بنسبة 23.2 % لشهر كانون الثاني

عمان– انخفض العجز التجاري في شهر كانون الثاني من عام 2020 ليبلغ 7ر587 مليون دينار، أي ما نسبته 2ر23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الخميس، الى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغت 500 مليون دينار بارتفاع نسبته 3ر18بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ما مقداره8ر433 مليون دينار بارتفاع نسبته 6ر20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 2ر66 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته7ر4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما المستوردات، فبلغت قيمتها 7ر1087 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 5ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبين التقرير، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت0ر46 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2020، في حين بلغت نسبة التغطية 6ر35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 4ر10 نقطة مئوية.

يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.

بترا