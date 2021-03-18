انخفاض العجز التجاري مع التجارة الحرة العربية لـ838 مليون دينار

عمان – انخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العام الماضي، بنسبة 2ر45 بالمئة، ليصل إلى حوالي 838 مليون دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 530ر1 مليار دينار.

ووفقا لتقرير دائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العام الماضي، بنسبة 9ر2 بالمئة، لتبلغ 013ر2 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 074ر2 مليار دينار. كما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2020، بنسبة 9ر22 بالمئة، لتبلغ 851ر2 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 604ر3 مليار دينار. وبحسب التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2020، لتبلغ حوالي 576 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من السعودية 490ر1 مليار دينار، وبذلك بلغ عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، في العام الماضي، 914 مليون دينار. يشار إلى أن العجز التجاري العام للمملكة انخفض عام 2020، بنسبة 5ر16 بالمئة، ليبلغ 438ر6 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 705ر7 مليار دينار.

بترا